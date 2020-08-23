Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает "РБК-Украина".
Когда именно у Тимошенко был выявлен CoViD-19, не уточняется. По данным информагентства, коронавирус обнаружен и у родных политика — дочери Евгении и её супруга Артура Чечёткина. О состоянии украинского экс-премьера и том, где она проходит лечение, не сказано.
Семилетний сын Зеленского переболел коронавирусомЛидер Незалежной отметил, что дети переносят недуг "более-менее нормально".
Ранее коронавирусом переболела жена украинского президента Владимира Зеленского Елена. Результаты теста на наличие инфекции в организме удивили первую леди Украины, так как она и её близкие соблюдали все меры предосторожности.