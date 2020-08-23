Стало известно об отличиях мужского и женского алкоголизма

Наркологи выяснили, в чём отличия мужского и женского алкоголизма. По информации портала "Медикфорум", у женщин эта болезнь развивается гораздо быстрее.

Как отмечают в издании, у мужчин алкоголизм развивается примерно за 10–15 лет, а у женщин — всего за три – пять лет. При лечении же можно заметить обратный эффект: женщинам необходимо больше времени, чем мужчинам, чтобы отказаться от выпивки.

Также эксперты заметили, что женщины более склонны признавать свою болезнь. Они чаще обращаются в клиники, в отличие от мужчин, которые могут не признавать проблемы.