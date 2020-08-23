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Стало известно об отличиях мужского и женского алкоголизма

Оказалось, что женщины более предрасположены к этому недугу.

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Фото © Pixabay

Наркологи выяснили, в чём отличия мужского и женского алкоголизма. По информации портала "Медикфорум", у женщин эта болезнь развивается гораздо быстрее.

Как отмечают в издании, у мужчин алкоголизм развивается примерно за 10–15 лет, а у женщин — всего за три – пять лет. При лечении же можно заметить обратный эффект: женщинам необходимо больше времени, чем мужчинам, чтобы отказаться от выпивки.

В России стали меньше покупать алкоголь

Самое большое снижение спроса пришлось на игристые вина, их продажи упали на 30%.

Также эксперты заметили, что женщины более склонны признавать свою болезнь. Они чаще обращаются в клиники, в отличие от мужчин, которые могут не признавать проблемы.

Ранее Лайф общался с наркологом Алексеем Казанцевым. Он рассказал, что для людей, страдающих алкоголизмом, резкий отказ от выпивки может грозить серьёзными проблемами с сердцем. Этим может объясняться ухудшение здоровья российского актёра Михаила Ефремова, который сейчас проходит подозреваемым по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

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