Стало известно об отличиях мужского и женского алкоголизма

Наркологи выяснили, в чём отличия мужского и женского алкоголизма. По информации портала "Медикфорум", у женщин эта болезнь развивается гораздо быстрее.
Как отмечают в издании, у мужчин алкоголизм развивается примерно за 10–15 лет, а у женщин — всего за три – пять лет. При лечении же можно заметить обратный эффект: женщинам необходимо больше времени, чем мужчинам, чтобы отказаться от выпивки.
В России стали меньше покупать алкогольСамое большое снижение спроса пришлось на игристые вина, их продажи упали на 30%.
Также эксперты заметили, что женщины более склонны признавать свою болезнь. Они чаще обращаются в клиники, в отличие от мужчин, которые могут не признавать проблемы.
Ранее Лайф общался с наркологом Алексеем Казанцевым. Он рассказал, что для людей, страдающих алкоголизмом, резкий отказ от выпивки может грозить серьёзными проблемами с сердцем. Этим может объясняться ухудшение здоровья российского актёра Михаила Ефремова, который сейчас проходит подозреваемым по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.