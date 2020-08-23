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В МВД рассказали о наказании за нелегальный техосмотр автомобилей

К уголовной ответственности привлекут причинивших крупный ущерб гражданам, компаниям или государству.

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Фото © Егор Алеев / ТАСС

Нелегальный технический осмотр транспортных средств, осуществляемый группой злоумышленников без соответствующей регистрации в национальной системе, повлечёт за собой наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Это следует из обновлённой статьи 171 Уголовного кодекса России, передаёт РИА "Новости".

Поправки в УК РФ предусматривают наказание за проведение техосмотра без аккредитации.

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере, — пояснили агентству в Министерстве внутренних дел.

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

В случае обвинительного приговора может быть назначен штраф до 300 тысяч рублей.

Человеку, который незаконно провёл техосмотр, грозит максимальное наказание в виде шести месяцев ареста. В случае когда преступление совершает группа лиц, применяется вторая часть этой же статьи. По ней суд вправе отправить виновных за решётку на срок до пяти лет.

Напомним, автовладельцы, намеренно обратившиеся к организациям без аккредитации для получения заведомо ложного официального документа, могут угодить за решётку на срок до двух лет.

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