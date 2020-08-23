Один человек погиб и один пострадал при столкновении иномарки с фургоном в Москве

Один человек погиб, ещё один получил травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы. Столкновение легкового Mitsubishi и фургона Ford Transit, принадлежащего сервису по доставке продуктов питания на дом, случилось на улице Зеленоградской.
На месте аварии работают экстренные службы. Причины аварии устанавливаются.
Три человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в ЛенобластиПричины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Как сообщал Лайф, ранее в ДТП с участием легковушки в Ярославской области погибли двое детей, ещё двое несовершеннолетних серьёзно пострадали.