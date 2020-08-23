Один человек погиб и один пострадал при столкновении иномарки с фургоном в Москве

Видео пожара в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Один человек погиб, ещё один получил травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы. Столкновение легкового Mitsubishi и фургона Ford Transit, принадлежащего сервису по доставке продуктов питания на дом, случилось на улице Зеленоградской.