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Один человек погиб и один пострадал при столкновении иномарки с фургоном в Москве

Удар был настолько сильным, что моторный отсек легковушки оказался целиком смят.

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Видео пожара в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Один человек погиб, ещё один получил травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы. Столкновение легкового Mitsubishi и фургона Ford Transit, принадлежащего сервису по доставке продуктов питания на дом, случилось на улице Зеленоградской.

На месте аварии работают экстренные службы. Причины аварии устанавливаются.

Три человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Ленобласти

Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Как сообщал Лайф, ранее в ДТП с участием легковушки в Ярославской области погибли двое детей, ещё двое несовершеннолетних серьёзно пострадали.

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