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Дубль Радулова принёс "Далласу" первую победу над "Колорадо"

"Звёзды" повели в четвертьфинальной серии 1-0.

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Фото © Twitter / Dallas Stars

В Эдмонтоне, Канада, стартовал второй раунд Кубка Стэнли. В первом матче 1/4 плей-офф "Даллас Старз" благодаря дублю российского нападающего Александра Радулова одержал победу над "Колорадо Эвеланш" — 5:3.

На старте первого периода команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Тайлера Сегина "лавины" ответили точным попаданием Натана Маккиннона. Но уже через несколько минут нападающий Блейк Комо вернул "звёздам" минимальное преимущество — 2:1.

Перед уходом команд на первый перерыв нападающий Александр Радулов после выверенной передачи своего капитана Джейми Бенна на классе переиграл голкипера "лавин", доведя счёт до 3:1.

А в середине второго периода россиянин оформил дубль, безупречно сыграв на добивании.

Пятую шайбу в составе "Далласа" в заключительном отрезке игры забросил форвард Роопе Хинтц. У "Эвеланш" помимо дубля Натана Маккиннена голом отметился нападающий Габриэль Ландескуг.

Голкипер "Далласа" Антон Худобин отыграл полный матч и отразил 28 бросков из 31, а его партнёр Александр Радулов к двум своим голам приплюсовал результативную передачу и заслуженно был удостоен звания первой звезды матча. Российские хоккеисты "Колорадо" Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников результативными действиями на льду не отметились.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Второй раунд

"Колорадо" — "Даллас" — 3:5 (1:3; 2:1; 0:1), в серии — 0-1.

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