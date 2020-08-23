Дубль Радулова принёс "Далласу" первую победу над "Колорадо"

В Эдмонтоне, Канада, стартовал второй раунд Кубка Стэнли. В первом матче 1/4 плей-офф "Даллас Старз" благодаря дублю российского нападающего Александра Радулова одержал победу над "Колорадо Эвеланш" — 5:3.

На старте первого периода команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Тайлера Сегина "лавины" ответили точным попаданием Натана Маккиннона. Но уже через несколько минут нападающий Блейк Комо вернул "звёздам" минимальное преимущество — 2:1.

Перед уходом команд на первый перерыв нападающий Александр Радулов после выверенной передачи своего капитана Джейми Бенна на классе переиграл голкипера "лавин", доведя счёт до 3:1.

Alexander Radulov and Jamie Benn team up for a beautiful goal!#GoStars pic.twitter.com/ZAEiKCHlD0 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 23, 2020

А в середине второго периода россиянин оформил дубль, безупречно сыграв на добивании.

Alexander Radulov slams home Seguin's rebound to double the Dallas lead!#GoStars pic.twitter.com/nRX9xPokVe — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 23, 2020

Пятую шайбу в составе "Далласа" в заключительном отрезке игры забросил форвард Роопе Хинтц. У "Эвеланш" помимо дубля Натана Маккиннена голом отметился нападающий Габриэль Ландескуг.

Голкипер "Далласа" Антон Худобин отыграл полный матч и отразил 28 бросков из 31, а его партнёр Александр Радулов к двум своим голам приплюсовал результативную передачу и заслуженно был удостоен звания первой звезды матча. Российские хоккеисты "Колорадо" Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников результативными действиями на льду не отметились.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Второй раунд