Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Двое детей погибли и двое пострадали в ДТП под Волгоградом

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в препятствие.

292
Post cover

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Городищенском районе Волгоградской области произошло ДТП, жертвами которого стали двое детей. Авария случилась в ночное время. Легковой автомобиль, в котором находилось в общей сложности четверо детей, наехал на препятствие.

Как сообщает Пятый канал, двое других детей получили различные травмы и были госпитализированы. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжёлое, второго — как средней степени тяжести. О состоянии водителя не сообщается.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Три человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Ленобласти

Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Как сообщал Лайф, ранее в ДТП с участием легковушки и фуры в Тамбовской области погибло четыре человека.

Выбор редакции

Loading...