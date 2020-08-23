Двое детей погибли и двое пострадали в ДТП под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области произошло ДТП, жертвами которого стали двое детей. Авария случилась в ночное время. Легковой автомобиль, в котором находилось в общей сложности четверо детей, наехал на препятствие.

Как сообщает Пятый канал, двое других детей получили различные травмы и были госпитализированы. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжёлое, второго — как средней степени тяжести. О состоянии водителя не сообщается.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства трагедии устанавливаются.