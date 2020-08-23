Жаркая погода без осадков ожидает москвичей 23 августа

Жителей Москвы в воскресенье, 23 августа, ждёт жаркая погода до 26 градусов тепла и отсутствие осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице днём воздух разогреется до 24–26 градусов, а ночью температура опустится до 12–14 градусов тепла. По области также ожидается летняя погода — от 21 до 26 градусов в дневное время и от 11 до 14 ночью.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. Ночью ожидается понижение до 745 мм.