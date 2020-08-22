Первые морозы ожидаются в двух регионах России в ближайшие дни

Лёгкие морозы в ближайшие дни ожидаются в Якутии и Магаданской области. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха в этих регионах в ночное время понизится до минус шести-семи градусов.
— Это уже не заморозки, а первые лёгкие морозы. Слово "заморозки" в этом случае уже не очень подходит, — приводит слова синоптика ТАСС.
Климатолог спрогнозировал постоянные погодные аномалии в РоссииВсё дело в волнах, которые периодически "застывают" в атмосфере.
Заморозки же придут в Оренбургскую область. Вильфанд сообщил, что там ожидается понижение температуры до минус двух градусов.
Ранее сообщалось о приходе аномального тепла в европейскую часть России. Оно продержится до середины следующей недели.