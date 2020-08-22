Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Первые морозы ожидаются в двух регионах России в ближайшие дни

Температура воздуха понизится ночью до минус семи градусов.

188

Лёгкие морозы в ближайшие дни ожидаются в Якутии и Магаданской области. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в этих регионах в ночное время понизится до минус шести-семи градусов.

Это уже не заморозки, а первые лёгкие морозы. Слово "заморозки" в этом случае уже не очень подходит, — приводит слова синоптика ТАСС.

Климатолог спрогнозировал постоянные погодные аномалии в России

Всё дело в волнах, которые периодически "застывают" в атмосфере.

Заморозки же придут в Оренбургскую область. Вильфанд сообщил, что там ожидается понижение температуры до минус двух градусов.

Ранее сообщалось о приходе аномального тепла в европейскую часть России. Оно продержится до середины следующей недели.

Выбор редакции

Loading...