Школьница из Башкирии пропала на отдыхе в Крыму

Школьница из Башкирии пропала во время отдыха в Крыму. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщает пресс-служба крымского управления СКР, 16-летняя Мария Падалко отдыхала в городе Саки с бабушкой. Днём 21 августа она ушла из гостевого дома. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, глаза серые, на левом колене — шрам. Была одета в чёрную майку, короткие шорты в цветочек, шлёпанцы, при себе имела рюкзак. Может находиться в Балаклаве.