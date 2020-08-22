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Число случаев коронавируса в мире превысило 23 миллиона

Больше всего в США — 5,6 миллиона.

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Фото © AP Photo/Jae C. Hong

Число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 23 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

На 22:09 22 августа в мире насчитывается 23 037 518 смертей. Выздоровело 14 774 304 человека. Умерло свыше 800 тысяч пациентов.

Наибольшее число подтверждённых случаев CoViD-19 зафиксировано в США (5 645 697), следом идут Бразилия (3 532 330) и Индия (2 975 701).

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