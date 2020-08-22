Число случаев коронавируса в мире превысило 23 миллиона

Число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 23 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
На 22:09 22 августа в мире насчитывается 23 037 518 смертей. Выздоровело 14 774 304 человека. Умерло свыше 800 тысяч пациентов.
Наибольшее число подтверждённых случаев CoViD-19 зафиксировано в США (5 645 697), следом идут Бразилия (3 532 330) и Индия (2 975 701).
Опрос показал, сколько россиян готовы сделать прививку от коронавирусаОдна вакцина в стране уже зарегистрирована и ещё несколько в работе.
Ранее вирусолог назвал причины высокой заболеваемости коронавирусом в США.