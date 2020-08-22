Кириенко заявил, что в борьбе с эпидемией CoViD-19 Россия победила по количеству спасённых

С точки зрения количества спасённых жизней в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции российская медицина одержала победу. Об этом сегодня в ходе молодёжного форума "Территория смыслов" заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасённых жизней, — приводит слова Кириенко ТАСС.

Он добавил, что раньше как внутри страны, так и за её пределами об отечественном здравоохранении складывалось скептическое мнение, однако после удара пандемии коронавируса российские врачи показали результаты, во многом превосходящие итоги работы западных коллег.