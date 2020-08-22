Кириенко заявил, что в борьбе с эпидемией CoViD-19 Россия победила по количеству спасённых

С точки зрения количества спасённых жизней в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции российская медицина одержала победу. Об этом сегодня в ходе молодёжного форума "Территория смыслов" заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
— В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасённых жизней, — приводит слова Кириенко ТАСС.
Главврач больницы имени Боткина заявил, что первая волна коронавируса ещё не пройденаПо словам медика, рассуждать о второй волне пока рано.
Он добавил, что раньше как внутри страны, так и за её пределами об отечественном здравоохранении складывалось скептическое мнение, однако после удара пандемии коронавируса российские врачи показали результаты, во многом превосходящие итоги работы западных коллег.
Накануне ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции в мире. По их прогнозам, победу над CoViD-19 стоит ожидать в течение ближайших двух лет.