Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В День Флага России "Ночные волки" приняли участие в марафоне #ОставайсяДонором — видео

Также байкеры устроили мотопробег по нескольким городам страны.

21

Видео © LIFE

В День Государственного флага в России стартовал марафон #ОставайсяДонором. Одними из первых к акции присоединились члены байк-клуба "Ночные волки".

Байкеры устроили масштабные мотопробеги в поддержку донорского движения. Мотоциклисты проехались по улицам Москвы, Севастополя, Саратова, Липецка и других городов, а после этого отправились сдавать кровь.

Оставайся донором. "Молодёжка ОНФ" продолжает пополнять запасы крови в российских регионах

Компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения: для эритроцитов — не больше пяти недель, а для тромбоцитов — всего пять суток. Именно поэтому важно оставаться донором даже на фоне пандемии.

Марафон #ОставайсяДонором пройдёт в 85 регионах России. 22 августа акция стартовала в тех городах, где наблюдается заметное снижение запасов компонентов крови. До 15 сентября станции переливания будут принимать всех желающих, в том числе и по субботам.

Ранее сообщалось, что более 1,4 тысячи вылечившихся от коронавируса москвичей стали донорами плазмы.

Выбор редакции

Loading...