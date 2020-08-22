В День Флага России "Ночные волки" приняли участие в марафоне #ОставайсяДонором — видео

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В День Государственного флага в России стартовал марафон #ОставайсяДонором. Одними из первых к акции присоединились члены байк-клуба "Ночные волки".
Байкеры устроили масштабные мотопробеги в поддержку донорского движения. Мотоциклисты проехались по улицам Москвы, Севастополя, Саратова, Липецка и других городов, а после этого отправились сдавать кровь.
Оставайся донором. "Молодёжка ОНФ" продолжает пополнять запасы крови в российских регионахКомпоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения: для эритроцитов — не больше пяти недель, а для тромбоцитов — всего пять суток. Именно поэтому важно оставаться донором даже на фоне пандемии.
Марафон #ОставайсяДонором пройдёт в 85 регионах России. 22 августа акция стартовала в тех городах, где наблюдается заметное снижение запасов компонентов крови. До 15 сентября станции переливания будут принимать всех желающих, в том числе и по субботам.
Ранее сообщалось, что более 1,4 тысячи вылечившихся от коронавируса москвичей стали донорами плазмы.