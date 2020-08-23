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В России готовится к выпуску "антиковидная" пропускная система

Человеческий фактор в её работе сведён к минимуму.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Ефремов

Модификация "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений разработана в России холдингом "Швабе", входящим в "Ростех". Об этом сообщает РИА "Новости".

Система, получившая название "Зоркий", будет применяться для контроля и пропуска людей на проходных.

Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно чёрное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащён полноформатным экраном для визуализации поступающей информации, — сказано в сообщении разработчиков.

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Методика поможет сразу же начать применять комплекс мер в случае подозрения на развитие заболевания.

Работа системы практически полностью исключает человеческий фактор. Она сама будет оповещать оператора в случае необходимости.

Комплекс способен ещё до прикладывания пропуска человеком принять решение о его допуске или недопуске. Он умеет определять пол человека и наличие защитной маски, а также записывать видео. Отмечается, что у системы высокая дальность действия, что позволит обеспечивать хороший пропускной поток в организациях с большим количеством сотрудников.

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