В России готовится к выпуску "антиковидная" пропускная система

Модификация "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений разработана в России холдингом "Швабе", входящим в "Ростех". Об этом сообщает РИА "Новости".

Система, получившая название "Зоркий", будет применяться для контроля и пропуска людей на проходных.

— Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно чёрное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащён полноформатным экраном для визуализации поступающей информации, — сказано в сообщении разработчиков.

Работа системы практически полностью исключает человеческий фактор. Она сама будет оповещать оператора в случае необходимости.

Комплекс способен ещё до прикладывания пропуска человеком принять решение о его допуске или недопуске. Он умеет определять пол человека и наличие защитной маски, а также записывать видео. Отмечается, что у системы высокая дальность действия, что позволит обеспечивать хороший пропускной поток в организациях с большим количеством сотрудников.