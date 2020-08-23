Названы продукты, опасные при употреблении в сыром виде

Употребление некоторых продуктов в сыром виде может быть опасно для здоровья. Многие из них необходимо подвергать термической обработке, рассказало турецкое издание Sabah.

Одним из таких продуктов являются сосиски. В сырых изделиях могут содержаться опасные бактерии листерии, способные вызвать отравление и нарушить работу пищеварительной системы.

Также небезопасна фасоль. Это растение часто содержит токсичные вещества, способные нарушить работу ЖКТ.

Вредными в сыром виде являются и креветки, в которых зачастую есть пестициды, а также проросший картофель. При долгом хранении на ростках овоща образуются бактерии, попадающие в клубень.

Кроме того, эксперты сочли опасными грибы, миндаль, ревень и побеги бамбука.