Названы продукты, опасные при употреблении в сыром виде

Употребление некоторых продуктов в сыром виде может быть опасно для здоровья. Многие из них необходимо подвергать термической обработке, рассказало турецкое издание Sabah.
Одним из таких продуктов являются сосиски. В сырых изделиях могут содержаться опасные бактерии листерии, способные вызвать отравление и нарушить работу пищеварительной системы.
Также небезопасна фасоль. Это растение часто содержит токсичные вещества, способные нарушить работу ЖКТ.
Нейропсихолог назвала продукты, способные улучшать или ухудшать настроениеВ некоторых из них содержатся витамины, которые помогают организму регулировать уровень гормонов.
Вредными в сыром виде являются и креветки, в которых зачастую есть пестициды, а также проросший картофель. При долгом хранении на ростках овоща образуются бактерии, попадающие в клубень.
Кроме того, эксперты сочли опасными грибы, миндаль, ревень и побеги бамбука.
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