После поражения в UFC казахстанскую спортсменку увезли на носилках — видео

Shana Dobson TKOs Mariya Agapova!!!



Agapova looked GASSED! pic.twitter.com/MDlcz0VWeJ — KÏŁŁÄ ČÄM (@FTBeard1) August 23, 2020

Казахстанка Мария Агапова после поражения от американки Шаны Добсон на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15 не смогла самостоятельно добраться до госпиталя, её увезли на носилках, сообщает портал Vesti.kz.

Поединок прошёл в основном карде турнира, состоявшегося в Лас-Вегасе, штат Невада, и завершился досрочно во втором раунде. Степень серьёзности полученных Агаповой повреждений пока не известна.

Это поражение стало для спортсменки вторым в карьере (первым в UFC) при девяти победах (одна в UFC). Добсон одержала четвёртую победу, имея в пассиве четыре поражения.

В главном бою вечера американец Фрэнки Эдгар победил бразильца Педру Муньюса. Спортсмены установили рекорд по числу значимых ударов для легчайшего веса — 301.