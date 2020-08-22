Ученик превзошёл учителя. Вадим Немков отомстил за Фёдора Емельяненко

Несомненно, сегодняшний поединок в Коннектикуте стал самым важным в карьере выросшего в посёлке Томаровка Белгородской области спортсмена. Никогда ранее Вадим не бился против столь звёздного соперника в бою за пояс одной из сильнейших лиг планеты. Что ж, Немков справился со своей задачей на пять с плюсом!

Ещё до начала схватки было очевидным, что россиянину необходимо использовать своё преимущество в длине конечностей и скорости. И ни в коем случае не позволять Райану проводить свои фирменные тейкдауны. В первом раунде американцу единожды удалось осуществить перевод в партер, но никаких дивидендов тейкдаун Дарту не принёс. Вадим здорово отзащищался, вдобавок попав по сопернику несколькими ударами локтем.

Во втором раунде стало очевидным, что Бэйдер попросту не успевает за соперником. Немков не подпускал Райана на удобную дистанцию, часто его проваливал и, конечно же, перебивал в стойке. Несколько раз протеже Федора достал оппонента двоечкой в голову, заставляя пятится назад.

Кульминацией встречи стал эпизод с хай-киком в голову, который нанес Вадим. Удар был таким, что аж Мирко Крокоп позавидует… Дарт упал как подкошенный, но при этом стал демонстрировать чудеса стойкости, оправившись не только от чудовищного хай-кика, но и продолжая выдерживать град ударов кулаками в голову от российского бойца. Дважды 37-летний аризонец пытался героически подняться, но почувствовавший запах крови Немков не позволил сопернику выжить, попросту расстреливая находящегося в состоянии грогги соперника. Уставший от одностороннего избиения рефери больше уже не мог давать хозяину клетки шанс, остановив поединок на отметке 3:02 второго раунда. Вадим Немков – новый чемпион Bellator в полутяжелом весе и есть ощущение, что править российский спортсмен будет еще долго. Поздравляем вас, Федор Владимирович!..

Что касается Бэйдера, то он все еще остается чемпионом организации, но уже только в тяжелом весе. Забавно, что теоретически в своем следующем выступлении Дарт может вновь сойтись в клетке с представителем FedorTeam. На этот раз речь идет о 28-летнем Валентине Молдавском, одержавшим сегодня свою пятую подряд победу в промоушине Скотта Кокера.

Очередной жертвой старооскольца в США стал 44-летний ветеран Рой Нельсон по прозвищу Большая Деревенщина. Согласится ли Бэйдер на титульный поединок с еще одним «крэйзи рашин», большой вопрос. Как заявлял Райан ранее, ему интересны поединки с более звездными соперниками. С такими же возрастными экс-бойцами UFC, как и он сам, которые уже не интересны в лиге №1 на планете. Но, долго игнорировать спортивный принцип невозможно даже в коммерческих поединках на потеху публики. Или освобождай пояс, или дерись… Третьего не дано.