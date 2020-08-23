Опубликован тизер и детали фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном — видео

Дебютный тизер-трейлер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли был представлен во время конференции DC Fandome. Ролик доступен на ютуб-канале кинокомпании Warner Bros.

Кроме того, в ходе конференции стали известны некоторые детали картины режиссёра Мэтта Ривза, которая, по его словам, готова на 20–30%.

Так, Брюс Уэйн по сюжету фильма стал Бэтменом лишь два года назад, из-за чего жители Готэм-Сити ещё не воспринимают его как героя и символ надежды. Он молод, и правильные поступки совершает, и ошибается. В новой картине Уэйн будет расследовать череду убийств, которая связана с историей его происхождения и является для него "очень личным делом". По слухам, сюжет частично основан на графическом романе "Долгий Хеллоуин".

Создатели ленты решили сделать костюм супергероя как можно более практичным. Бэтмен постоянно дорабатывает экипировку, что отражено в дизайне.

Как отмечает The Hollywood Reporter, Ривз хотел сделать Готэм-Сити отдельным персонажем истории. Город детально проработали, он будет сочетать в себе уникальный характер и особую атмосферу. Режиссёр назвал Бэтмена одним из своих любимых персонажей. При создании картины он вдохновлялся фильмами 70-х, в частности "Китайским кварталом", "Французским связным" и "Таксистом". Премьера ленты запланирована на осень 2021 года.