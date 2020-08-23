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Опубликован тизер и детали фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном — видео

По задумке режиссёра, город Готэм-Сити представлен в виде отдельного персонажа.

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Дебютный тизер-трейлер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли был представлен во время конференции DC Fandome. Ролик доступен на ютуб-канале кинокомпании Warner Bros.

Кроме того, в ходе конференции стали известны некоторые детали картины режиссёра Мэтта Ривза, которая, по его словам, готова на 20–30%.

Так, Брюс Уэйн по сюжету фильма стал Бэтменом лишь два года назад, из-за чего жители Готэм-Сити ещё не воспринимают его как героя и символ надежды. Он молод, и правильные поступки совершает, и ошибается. В новой картине Уэйн будет расследовать череду убийств, которая связана с историей его происхождения и является для него "очень личным делом". По слухам, сюжет частично основан на графическом романе "Долгий Хеллоуин".

Опубликован официальный логотип и постер нового "Бэтмена"

Ранее сообщалось, что из-за пандемии съёмки картины были перенесены.

Создатели ленты решили сделать костюм супергероя как можно более практичным. Бэтмен постоянно дорабатывает экипировку, что отражено в дизайне.

Как отмечает The Hollywood Reporter, Ривз хотел сделать Готэм-Сити отдельным персонажем истории. Город детально проработали, он будет сочетать в себе уникальный характер и особую атмосферу. Режиссёр назвал Бэтмена одним из своих любимых персонажей. При создании картины он вдохновлялся фильмами 70-х, в частности "Китайским кварталом", "Французским связным" и "Таксистом". Премьера ленты запланирована на осень 2021 года.

Ранее сообщалось, что режиссёр нового "Бэтмена" снимет сериал про полицию Готэма.

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