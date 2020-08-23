"Обещания невыполнимы". Пушков разоблачил кандидата на пост президента США Байдена

Сенатор Алексей Пушков раскрыл секреты кандидата в президенты США Джозефа Байдена, отметив, что его предвыборные обещания являются не более чем риторикой.
— Байден обещал в случае избрания покончить с CoViD-19, бедностью, изменениями климата и расизмом, — написал Пушков в "Твиттере".
Сенатор отметил, что политик забыл добавить про "второе пришествие". По словам Пушкова, все эти обещания просто невыполнимы.
В заключительной речи Байдена перед демократами обнаружили плагиатЕё связали с фразой из предсмертной записки канадского политика.
— Бедность не уйдет, CoViD-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат, — заключил сенатор.
Напомним, ранее Байден согласился стать кандидатом в президенты США от демократов.