Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Обещания невыполнимы". Пушков разоблачил кандидата на пост президента США Байдена

Ранее американский политик официально был выбран кандидатом от Демократической партии.

221

Сенатор Алексей Пушков раскрыл секреты кандидата в президенты США Джозефа Байдена, отметив, что его предвыборные обещания являются не более чем риторикой.

Байден обещал в случае избрания покончить с CoViD-19, бедностью, изменениями климата и расизмом, — написал Пушков в "Твиттере".

Сенатор отметил, что политик забыл добавить про "второе пришествие". По словам Пушкова, все эти обещания просто невыполнимы.

В заключительной речи Байдена перед демократами обнаружили плагиат

Её связали с фразой из предсмертной записки канадского политика.

Бедность не уйдет, CoViD-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат, — заключил сенатор.

Напомним, ранее Байден согласился стать кандидатом в президенты США от демократов.

Выбор редакции

Loading...