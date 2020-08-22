В заключительной речи Байдена перед демократами обнаружили плагиат

Кандидат на пост президента США Джо Байден мог украсть часть своей заключительной речи, произнесённой на национальном съезде Демократической партии. Об этом сообщает газета Washington Examiner.

Журналист телеканала CBC Александер Панетта обратил внимание, что фраза Байдена "Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. И свет сильнее тьмы" очень похожа на слова из предсмертной записки лидера Новой демократической партии Канады Джека Лейтона: "Друзья мои, любовь лучше гнева. Надежда лучше, чем страх. Оптимизм лучше, чем отчаяние".

В то же время издание National Post отмечает, что сам Лейтон мог позаимствовать эти слова у экс-премьера Канады Уилфрида Лорье, который во время Первой мировой войны пытался объединить страну.

— Для решения этих проблем у вас есть надёжный ориентир, неизменный свет. Как вы помните, вера лучше сомнения, а любовь лучше ненависти, — сказал тогда Лорье.

Байдена уже не впервые обвиняют в плагиате. Заимствования находили в 1988 и 2008 годах, когда он также участвовал в президентских гонках. В 1987 году политика обвинили в краже речи бывшего американского лидера Джона Кеннеди, произнесённой во время инаугурации в 1961-м.