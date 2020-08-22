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"Не на что жить — качество обучения страдает". Онищенко назвал размер достойной стипендии

Депутат напомнил о градации, существовавшей в СССР.

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Фото © Pixabay

Размер стипендий в российских вузах должен быть на уровне прожиточного минимума. Такое мнение выразил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Дать возможность жить не жируя и учиться нормально — это правильно. Если ему (студенту. — Прим. Лайфа) не на что жить, то качество обучения страдает, — цитирует Онищенко Ura.ru.

При этом, по словам парламентария, размер стипендии должен быть увеличен, если студент хорошо учится. В качестве примера Онищенко привёл градацию, которая существовала во времена СССР.

Зарплаты и стипендии с 1 сентября. Какие выплаты вырастут в начале учебного года

Лайф выяснил, кто сможет больше зарабатывать с 1 сентября, а также кого из студентов ждёт прибавка к стипендии.

Кроме того, депутат отметил, что суммы выплат могут отличаться в разных городах и вузах страны.

Напомним, ранее Минобрнауки допустило повышение стипендий до уровня МРОТ.

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