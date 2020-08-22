"Не на что жить — качество обучения страдает". Онищенко назвал размер достойной стипендии

Размер стипендий в российских вузах должен быть на уровне прожиточного минимума. Такое мнение выразил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
— Дать возможность жить не жируя и учиться нормально — это правильно. Если ему (студенту. — Прим. Лайфа) не на что жить, то качество обучения страдает, — цитирует Онищенко Ura.ru.
При этом, по словам парламентария, размер стипендии должен быть увеличен, если студент хорошо учится. В качестве примера Онищенко привёл градацию, которая существовала во времена СССР.
Зарплаты и стипендии с 1 сентября. Какие выплаты вырастут в начале учебного годаЛайф выяснил, кто сможет больше зарабатывать с 1 сентября, а также кого из студентов ждёт прибавка к стипендии.
Кроме того, депутат отметил, что суммы выплат могут отличаться в разных городах и вузах страны.
Напомним, ранее Минобрнауки допустило повышение стипендий до уровня МРОТ.