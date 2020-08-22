США пригласили лидеров Сербии и Косова на переговоры в Белый дом

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил главу Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косова Авдуллу Хоти в Белый дом.

— Помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил лидеров Сербии и Косова в Вашингтон 4 сентября, — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Эллиота.

При этом изначально переговоры должны были пройти 2 сентября, но были перенесены. По словам Эллиота, Соединённые Штаты с нетерпением ждут гостей на важные обсуждения.