Синдзо Абэ догнал своего двоюродного деда по сроку непрерывной службы на посту премьера Японии

В 2019 году Абэ вышел в лидеры по общей длительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Впервые кабмин он возглавил в 2006 году, сменив в должности Ёсихико Ноду. Спустя ровно год политик объявил о своей отставке, сославшись на состояние здоровья, но в 2012 году вернулся. В 2018 году Абэ был переизбран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок, который должен стать последним. Таким образом, он будет находиться во главе японского правительства до 2021 года.