Синдзо Абэ догнал своего двоюродного деда по сроку непрерывной службы на посту премьера Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ догнал своего двоюродного деда Эйсаку Сато по длительности непрерывного пребывания во главе правительства за всю историю страны. Об этом сообщает газета The Japan Times.
Уже 24 августа наступит 2799-й день непрерывной службы Абэ премьером, что позволит ему обойти своего родственника.
Премьер Японии поклялся, что его страна больше никогда не вступит в войнуЕго слова поддержал и японский император.
В 2019 году Абэ вышел в лидеры по общей длительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Впервые кабмин он возглавил в 2006 году, сменив в должности Ёсихико Ноду. Спустя ровно год политик объявил о своей отставке, сославшись на состояние здоровья, но в 2012 году вернулся. В 2018 году Абэ был переизбран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок, который должен стать последним. Таким образом, он будет находиться во главе японского правительства до 2021 года.
Эйсаку Сато занимал пост премьер-министра Страны восходящего солнца с 1964 по 1972 год. В 1974 году он был награждён Нобелевской премией мира после того, как огласил "три безъядерных принципа" Японии.
Ранее Лайф сообщал, что пользователи Сети в Японии поспорили из-за Курил.