В Астрахани шестилетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна со своей собакой

В Астрахани шестилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа и разбилась насмерть. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

В ходе проверки было установлено, что ребёнок играл дома со своей собакой. Родители при этом находились в соседней комнате. В какой-то момент девочка вместе с животным забралась на подоконник и облокотилась руками о москитную сетку. Вместе с домашним питомцем она выпала из окна. Ребёнок скончался до приезда скорой, о состоянии собаки не сообщается.