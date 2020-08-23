В Астрахани шестилетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна со своей собакой

В Астрахани шестилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа и разбилась насмерть. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
В ходе проверки было установлено, что ребёнок играл дома со своей собакой. Родители при этом находились в соседней комнате. В какой-то момент девочка вместе с животным забралась на подоконник и облокотилась руками о москитную сетку. Вместе с домашним питомцем она выпала из окна. Ребёнок скончался до приезда скорой, о состоянии собаки не сообщается.
Ребёнка насмерть придавило бетонной плитой на детской площадке в АстраханиПо итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как сообщают следователи, это уже второй случай выпадения ребёнка из окна квартиры за неделю.
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