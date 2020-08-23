Эксперт объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Вложение в криптовалюту может быть одной из самых рискованных сделок из-за её нестабильности. Чтобы не прогореть, необходимо чётко определять сумму инвестиций. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

— Несмотря на то что биткоину исполнилось уже 12 лет, формирующемуся новому классу активов потребуется ещё не один, а может быть, и не пять лет для того, чтобы утвердиться в этом статусе, — приводит его слова агентство "Прайм".

По словам эксперта, следует выбирать криптовалюту, проверенную временем. Помимо биткоина это Ethereum и другие перспективные проекты, которые могут составить ему конкуренцию. Коган считает, что в будущем на рынке останется лишь пара десятков цифровых монет и важно не ошибиться с выбором.

Озолотиться за короткий срок при ставке на криптовалюту практически невозможно, считает аналитик. Он напомнил, что в прошлом биткоин терял до 95% от пиковых значений.