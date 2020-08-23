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Эксперт объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Он считает, что в будущем останется лишь пара десятков цифровых монет, а остальные станут частью истории.

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Вложение в криптовалюту может быть одной из самых рискованных сделок из-за её нестабильности. Чтобы не прогореть, необходимо чётко определять сумму инвестиций. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Несмотря на то что биткоину исполнилось уже 12 лет, формирующемуся новому классу активов потребуется ещё не один, а может быть, и не пять лет для того, чтобы утвердиться в этом статусе, — приводит его слова агентство "Прайм".

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Гражданский оборот таких активов будет ограничен. Операции смогут совершать банки и биржи.

По словам эксперта, следует выбирать криптовалюту, проверенную временем. Помимо биткоина это Ethereum и другие перспективные проекты, которые могут составить ему конкуренцию. Коган считает, что в будущем на рынке останется лишь пара десятков цифровых монет и важно не ошибиться с выбором.

Озолотиться за короткий срок при ставке на криптовалюту практически невозможно, считает аналитик. Он напомнил, что в прошлом биткоин терял до 95% от пиковых значений.

Ранее американские СМИ назвали лучшую "валюту-убежище".

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