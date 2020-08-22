Промоутер раскрыл имя следующего соперника Поветкина

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что победивший британца Диллиана Уайта россиянин Александр Поветкин свой следующий бой проведёт за титул чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC).

Сейчас им владеет ещё один британец — Тайсон Фьюри. В декабре он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

— Следующий бой должен пройти против победителя поединка Уайлдер — Фьюри, — приводит слова Рябинского ТАСС.

Промоутер добавил, что в поединке с Уайтом Поветкин продемонстрировал волю к победе. В четвёртом раунде россиянин дважды побывал в нокдауне, но в пятом эффектным ударом уложил соперника.

— Саша проявил волю и переломил бой. Я очень переживал, хорошо, что он сумел так попасть, — сказал Рябинский.