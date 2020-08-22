Промоутер раскрыл имя следующего соперника Поветкина

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что победивший британца Диллиана Уайта россиянин Александр Поветкин свой следующий бой проведёт за титул чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC).
Сейчас им владеет ещё один британец — Тайсон Фьюри. В декабре он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.
— Следующий бой должен пройти против победителя поединка Уайлдер — Фьюри, — приводит слова Рябинского ТАСС.
Ученик превзошёл учителя. Вадим Немков отомстил за Фёдора ЕмельяненкоСегодня, 22 августа, 28-летний российский боец Вадим Немков (12-2-0) смог сделать то, чего не удалось легендарному Фёдору Емельяненко в начале прошлого года — победить Райана Бейдера и стать новым чемпионом организации Bellator.
Промоутер добавил, что в поединке с Уайтом Поветкин продемонстрировал волю к победе. В четвёртом раунде россиянин дважды побывал в нокдауне, но в пятом эффектным ударом уложил соперника.
— Саша проявил волю и переломил бой. Я очень переживал, хорошо, что он сумел так попасть, — сказал Рябинский.
После победы над Уайтом на счету россиянина стало 36 побед (25 нокаутов), два поражения и одна ничья. 32-летний британец потерпел второе поражение при 27 победах (18 нокаутов).