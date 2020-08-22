Тауэрский мост в Лондоне сломался при разведении

@Towerbridge slowly, very slowly, closing pic.twitter.com/hLEqulkK4R— Craig Robinson (@craigrobinson71) August 22, 2020
Знаменитый Тауэрский мост в Лондоне при разведении заклинило из-за поломки подъёмного механизма, сообщает The Guardian.
По данным издания, крылья сооружения застряли под разными углами. Автомобильное и пешеходное движение было приостановлено.
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Как сообщает пресс-служба лондонской полиции, мост открыли для пешеходов спустя полтора часа после поломки. Однако автомобилистам было рекомендовано выбирать альтернативные маршруты проезда.
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