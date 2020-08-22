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Тауэрский мост в Лондоне сломался при разведении

Спустя полтора часа полиция разрешила ходить по нему пешеходам.

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Знаменитый Тауэрский мост в Лондоне при разведении заклинило из-за поломки подъёмного механизма, сообщает The Guardian.

По данным издания, крылья сооружения застряли под разными углами. Автомобильное и пешеходное движение было приостановлено.

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Работники пытаются устранить проблему.

Как сообщает пресс-служба лондонской полиции, мост открыли для пешеходов спустя полтора часа после поломки. Однако автомобилистам было рекомендовано выбирать альтернативные маршруты проезда.

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