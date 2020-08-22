Александр Поветкин стал временным чемпионом WBC, эффектно нокаутировав британца Уайта

Российский боксёр Александр Поветкин в пятом раунде нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал временный титул чемпиона WBC, а также бриллиантовый пояс организации в супертяжёлом весе.

Поединок проходил в городе Брентвуд, Великобритания. В четвёртом раунде Уайт смог дважды отправить россиянина в нокдаун, но в пятом Поветкин завершил бой эффектным ударом.

Теперь 40-летний уроженец Курска по прозвищу Русский Витязь должен провести бой с действующим чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри. Ранее Поветкин уже побеждал его двоюродного брата Хьюи. При этом у самого Тайсона в декабре запланирован поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Всего на счету россиянина 36 побед (25 нокаутов), два поражения и одна ничья. 32-летний Уайт потерпел второе поражение при 27 победах (18 нокаутов). Титул временного чемпиона WBC ранее принадлежал именно ему: в июне прошлого года британец по очкам победил колумбийца Оскара Риваса.