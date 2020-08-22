В День государственного флага активисты ОНФ развернули российский триколор на вершине скалы

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в День государственного флага России развернули триколор на вершинах скал в Забайкальском крае, а также на границе Европы и Азии в Башкирии.
В Забайкалье активисты подняли десятиметровый российский флаг на массив Кадалинских Дворцов, представляющих собой памятник природы с крутыми склонами и отвесными скалами-останцами. Это место является популярным среди туристов и учёных.
Триколор на крепости, в небе и море. Как страна отмечает День флага России — видеоОсобенно зрелищно отпраздновала дату Ялта. Там чемпион мира Артём Сильченко cпрыгнул с высоты девятого этажа с развевающимся триколором.
Также триколор стал главным участником фестиваля бейсджампинга "Легенды гор", где экстремалы совершили прыжки с российским флагом. Кроме того, государственный символ появился на Алтайском мосту через реку Катунь. Он соединяет Алтайский край и Республику Алтай и каждый день пропускает более сотни жителей и гостей регионов.
Помимо этого официальную символику России можно было увидеть на Лысой горе в Северной Осетии.
Ранее Лайф сообщал, что в Сибири в День флага России завершили 160-километровый заплыв.