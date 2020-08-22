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В День государственного флага активисты ОНФ развернули российский триколор на вершине скалы

Триколор также развевался на Алтайском мосту через реку Катунь.

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Фото © Официальный портал Забайкальского края

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в День государственного флага России развернули триколор на вершинах скал в Забайкальском крае, а также на границе Европы и Азии в Башкирии.

В Забайкалье активисты подняли десятиметровый российский флаг на массив Кадалинских Дворцов, представляющих собой памятник природы с крутыми склонами и отвесными скалами-останцами. Это место является популярным среди туристов и учёных.

Триколор на крепости, в небе и море. Как страна отмечает День флага России — видео

Особенно зрелищно отпраздновала дату Ялта. Там чемпион мира Артём Сильченко cпрыгнул с высоты девятого этажа с развевающимся триколором.

Также триколор стал главным участником фестиваля бейсджампинга "Легенды гор", где экстремалы совершили прыжки с российским флагом. Кроме того, государственный символ появился на Алтайском мосту через реку Катунь. Он соединяет Алтайский край и Республику Алтай и каждый день пропускает более сотни жителей и гостей регионов.

Фото © Общероссийский Народный Фронт

Помимо этого официальную символику России можно было увидеть на Лысой горе в Северной Осетии.

Ранее Лайф сообщал, что в Сибири в День флага России завершили 160-километровый заплыв.

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