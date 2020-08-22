В США полицейские не смогли задержать афроамериканца и застрелили его — видео

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В штате Луизиана, США, полицейские застрелили афроамериканца после того, как попытались его задержать. Об этом сообщает AP.

Инцидент произошёл вечером в пятницу в городе Лафайетт. В полицию поступил звонок о неизвестном мужчине, рвущемся с ножом в магазин. Офицеры попытались задержать предполагаемого грабителя, однако тот не подчинился им. Тогда правоохранители использовали электрошокер, но устройство не сработало. В результате полицейские открыли огонь — от полученных ранений мужчина скончался в больнице.

Региональное отделение правозащитной организации "Американский союз защиты гражданских свобод" назвало инцидент полицейским беспределом по отношению к темнокожим. Обстоятельства происшествия устанавливаются.