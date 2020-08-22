В США полицейские не смогли задержать афроамериканца и застрелили его — видео

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В штате Луизиана, США, полицейские застрелили афроамериканца после того, как попытались его задержать. Об этом сообщает AP.
Инцидент произошёл вечером в пятницу в городе Лафайетт. В полицию поступил звонок о неизвестном мужчине, рвущемся с ножом в магазин. Офицеры попытались задержать предполагаемого грабителя, однако тот не подчинился им. Тогда правоохранители использовали электрошокер, но устройство не сработало. В результате полицейские открыли огонь — от полученных ранений мужчина скончался в больнице.
Появилось полное видео ареста Джорджа Флойда. Он умолял не стрелятьМужчину напугало появление стражей порядка. Он сразу начал плакать.
Региональное отделение правозащитной организации "Американский союз защиты гражданских свобод" назвало инцидент полицейским беспределом по отношению к темнокожим. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, весной в США разгорелись массовые протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком задержании полицейскими. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. В машине скорой Флойд умер от сердечно-лёгочной недостаточности.