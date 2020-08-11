Появилось полное видео ареста Джорджа Флойда. Он умолял не стрелять

Далее полицейский подходит к машине Флойда и стучит по окну фонариком. Тот открывает дверь и выглядит уже напуганным. Он сразу начинает плакать и говорить "Простите меня", "Мне очень жаль", а также молит "Пожалуйста, не стреляйте! Я только что потерял маму". Потом темнокожему заламывают руки, надевают на него наручники и ведут к полицейской машине. Флойд начинает сопротивляться и не даёт усадить себя в автомобиль. Тогда стражи порядка кладут его на асфальт и втроём удерживают.