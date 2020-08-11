Появилось полное видео ареста Джорджа Флойда. Он умолял не стрелять

В США по распоряжению судьи обнародовали полное видео задержания 46-летнего Джорджа Флойда, снятое с нагрудной камеры полицейского. Ролик длительностью 30 минут начинается с визита стражей порядка в магазин, где афроамериканец расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой.
Далее полицейский подходит к машине Флойда и стучит по окну фонариком. Тот открывает дверь и выглядит уже напуганным. Он сразу начинает плакать и говорить "Простите меня", "Мне очень жаль", а также молит "Пожалуйста, не стреляйте! Я только что потерял маму". Потом темнокожему заламывают руки, надевают на него наручники и ведут к полицейской машине. Флойд начинает сопротивляться и не даёт усадить себя в автомобиль. Тогда стражи порядка кладут его на асфальт и втроём удерживают.
Опубликовано видео жёсткого задержания Джорджа Флойда с нательной камеры полицейскогоНа кадрах видно, что один из стражей порядка направил на афроамериканца пистолет.
Как уже известно, один из полицейских давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. В машине скорой Флойд умер от сердечно-лёгочной недостаточности. После гибели афроамериканца в США начались массовые протесты. Мирные акции переросли в погромы и грабежи. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование дела.