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Появилось полное видео ареста Джорджа Флойда. Он умолял не стрелять

Мужчину напугало появление стражей порядка. Он сразу начал плакать.

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В США по распоряжению судьи обнародовали полное видео задержания 46-летнего Джорджа Флойда, снятое с нагрудной камеры полицейского. Ролик длительностью 30 минут начинается с визита стражей порядка в магазин, где афроамериканец расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой.

Далее полицейский подходит к машине Флойда и стучит по окну фонариком. Тот открывает дверь и выглядит уже напуганным. Он сразу начинает плакать и говорить "Простите меня", "Мне очень жаль", а также молит "Пожалуйста, не стреляйте! Я только что потерял маму". Потом темнокожему заламывают руки, надевают на него наручники и ведут к полицейской машине. Флойд начинает сопротивляться и не даёт усадить себя в автомобиль. Тогда стражи порядка кладут его на асфальт и втроём удерживают.

Опубликовано видео жёсткого задержания Джорджа Флойда с нательной камеры полицейского

На кадрах видно, что один из стражей порядка направил на афроамериканца пистолет.

Как уже известно, один из полицейских давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. В машине скорой Флойд умер от сердечно-лёгочной недостаточности. После гибели афроамериканца в США начались массовые протесты. Мирные акции переросли в погромы и грабежи. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование дела.

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