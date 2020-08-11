Американский душитель. Почему в Совбезе РФ опасаются излишней опеки США над Европой

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов. По его словам, Европа следует американским указаниям.

— Вашингтон сказал, и точка, дело европейцев — исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите, — охарактеризовал нынешние отношения США с Европой секретарь российского Совбеза.

Он отметил, что США разрушили Договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность, — это делается для того, чтобы граждане ЕС "окончательно осознали, кто здесь хозяин".

— Главное, что есть у американцев — большой однородный рынок. Работа на нём очень удобна и даёт значительные выгоды. Соответственно, американцы могут себе позволить выдвигать значительные дополнительные требования к тем, кто надеется извлечь из их рынка выгоды. Скажем прямо: работа на американском рынке — дело крайне доходное, это главный принцип, на котором базируются остальные вещи. Ради той прибыли, которую сулит свободная торговля на этом рынке, европейские элиты готовы совершить кучу всяких вещей, в том числе незаконных, — считает публицист Анатолий Вассерман.

Американцы делают то, что должна была бы сделать и Россия, они монетизируют отношения с другими странами, считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

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— Если страны Европы, Польша или Германия, хотят, чтобы на их территории присутствовали войска США — они должны платить. Никто не говорит, что это только Польше нужно, это нужно и американцам, но полякам нужнее. Американцы могут отойти в Прибалтику или Румынию, с военной точки зрения это особого значения не имеет, так как является политическим жестом. Полякам это нужно, чтобы иметь статус приоритетного союзника, который поможет их политическим потугам получить статус главных хотя бы в Восточной Европе. Поэтому позиция Трампа, конечно, выглядит хамской и неприятной, но в ней есть своя логика, — сказал Геворг Мирзаян.

Также он добавил, что, несмотря на то что население Европы негодует от столь сильной опеки, её элиты привыкли "не управлять" своими странами.

— Они привыкли, что есть американский дядя, который всё всегда решает. И, когда начинаются разговоры о выводе американских войск, вместо того, чтобы радоваться, те же немецкие региональные политики начинают собирать петиции "Верните американцев", — заявил доцент.

Публицист Борис Рожин считает, что, с точки зрения американцев, европейские страны являются сателлитами, которых называют союзниками лишь ради дипломатии. Теперь Дональд Трамп указывает им их реальное место в системе отношений.

— Конечно, Европе это не нравится, они могут возмущаться, артикулировать своё недовольство, но на практике США не слишком озабочены недовольством Европы в экономических и политических вопросах. США действуют так, как считают нужным, потому что они превосходят Европу и могут диктовать ей условия. Последние годы показывают, что они не равновесные субъекты международных отношений, поэтому нет ничего удивительного, что они это демонстрируют открыто, — напомнил эксперт.

По словам Рожина, проблема Европы в том, что она выступает как конгломерат различных стран, часть из которых плотно лежит под Вашингтоном, особенно восточная часть. В таких условиях рассчитывать на то, что ЕС будет иметь консолидированную позицию, антагонистическую США, не приходится. Конечно, возможны локальные шаги отдельных стран на уровне фронды, но это не изменит общее соотношение сил. Без поддержки всего Евросоюза Франция или Германия успеха добиться не смогут.