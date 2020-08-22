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Две россиянки установили рекорд страны, сдвинув восьмитонный КамАЗ — видео

Информацию о достижении передадут представителям Книги рекордов Гиннесса.

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Видео © Instagram / yulyaa_sergeevna

Российские пауэрлифтерши Оксана Кошелева по прозвищу Скала и Екатерина Прокопова на Евразийских играх в Севастополе установили рекорд страны, сдвинув на 20 метров КамАЗ.

Сегодня был установлен рекорд России — это было официально зарегистрировано. Но, строго говоря, это и мировой рекорд: раньше такого в мире женщины не делали, — приводит слова пресс-службы мероприятия ТАСС.

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По словам мастера спорта по пауэрлифтингу, это намного тяжелее перетягивания автобусов и вертолётов.

Отмечается, что автомобиль весил около восьми тонн. При этом, по словам Кошелевой, они с напарницей даже не были готовы и рекорд не репетировали.

Организаторы мероприятия передадут результаты представителям Книги рекордов Гиннесса.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске 105 человек больше часа простояли на гвоздях и побили мировой рекорд.<br/>

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