Две россиянки установили рекорд страны, сдвинув восьмитонный КамАЗ — видео

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Российские пауэрлифтерши Оксана Кошелева по прозвищу Скала и Екатерина Прокопова на Евразийских играх в Севастополе установили рекорд страны, сдвинув на 20 метров КамАЗ.
— Сегодня был установлен рекорд России — это было официально зарегистрировано. Но, строго говоря, это и мировой рекорд: раньше такого в мире женщины не делали, — приводит слова пресс-службы мероприятия ТАСС.
"Женщина-скала" помогает спасателям устранять последствия прорыва дамбы в РузеПо словам мастера спорта по пауэрлифтингу, это намного тяжелее перетягивания автобусов и вертолётов.
Отмечается, что автомобиль весил около восьми тонн. При этом, по словам Кошелевой, они с напарницей даже не были готовы и рекорд не репетировали.
Организаторы мероприятия передадут результаты представителям Книги рекордов Гиннесса.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске 105 человек больше часа простояли на гвоздях и побили мировой рекорд.<br/>