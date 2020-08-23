Стало известно, когда возобновятся пуски с космодрома Восточный

Пуски с космодрома Восточный возобновятся в конце года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Последний пуск с космодрома состоялся в 2019 году. В центре, входящем в "Роскосмос", отметили, что долгий перерыв не повлияет на готовность оборудования.

Отмечается, что система эксплуатации инфраструктуры чётко выстроена и позволяет поддерживать оборудование ракетного комплекса "Союз-2" в полной готовности.