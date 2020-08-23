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Стало известно, когда возобновятся пуски с космодрома Восточный

Последний запуск состоялся в прошлом году.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пуски с космодрома Восточный возобновятся в конце года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Последний пуск с космодрома состоялся в 2019 году. В центре, входящем в "Роскосмос", отметили, что долгий перерыв не повлияет на готовность оборудования.

Отмечается, что система эксплуатации инфраструктуры чётко выстроена и позволяет поддерживать оборудование ракетного комплекса "Союз-2" в полной готовности.

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Для этого нужно выполнить несколько простых условий.

Ранее утечка воздуха произошла на американском сегменте МКС. В "Роскосмосе" рассказали о результатах проверки российских модулей станции.

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