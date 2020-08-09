Время расплаты. "Роскосмос" покажет убийцу Falcon 9

Для этого нужно выполнить несколько простых условий.

Почти готово

Да, Илон Маск действительно доказал, что космические пуски могут стоить дешевле, чем раньше. Да, он сделал это всего за несколько лет и сформировал новый вид пусковых услуг, доступных в рекордно короткие сроки. Но у "Роскосмоса" и российской промышленности в ближайшее время может созреть план по возврату заказов на космические пуски. На смену ракете "Союз-2" создаётся другая (принципиально новая) — "Союз-СПГ", ресурс которой может оказаться в десять раз выше, чем у Falcon 9.

Почти год назад сообщалось, что стоимость разработки и изготовления новой многоразовой российской ракеты среднего класса с экологически чистыми двигателями, работающими на метане, составит около 900 миллионов рублей. Стоимость её пуска будет около 40 млн долларов, что уже на этапе разработки и первых пусков на 20–30 млн долларов дешевле, чем у SpaceX. Новая ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту до девяти тонн груза, на геопереходную — 2,2 тонны.

Ракету на метановом двигателе создают и в США. Проработкой этой конструкции занимается компания Blue Origin, и двигатель для ракеты почти готов. ВЕ-4 создавался в качестве альтернативы закупкам российских РД-180. Но создавать традиционный керосино-кислородный двигатель команда Джеффа Безоса не стала, сделав выбор в пользу более экологичного метанового двигателя. Но о ресурсе ракеты New Glenn c американским аналогом РД-180 пока нет достоверных данных. Российский "Союз-СПГ" (по другим данным, ракета получит название "Союз-7") изначально проектируется как многоразовый космический комплекс. В качестве первой ступени новой ракеты будут использоваться многоразовые ракетные ускорители, ранее спроектированные в рамках проекта "Байкал" ("Крыло-СВ").

Флагман космоса

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Ракета "Союз-СПГ" должна принять на себя основную нагрузку по выводу на орбиту космических аппаратов. И здесь речь идёт не только об исключительно отечественных спутниках и исследовательских станциях, но и вообще обо всех аппаратах, которые "Роскосмос" на протяжении долгих лет запускал в космос для иностранных заказчиков. Рынок космических пусков в последние несколько лет действительно претерпел серьёзные изменения. Демпинг со стороны SpaceX и большое количество частных космических стартапов дают возможность потенциальному заказчику выбирать, на какой ракете отправлять тот или иной космический аппарат.

Несмотря на то что вектор развития многие критикуют, определённые выводы из появления на космической арене Илона Маска и Джеффа Безоса в "Роскосмосе" сделали. Стоит сказать, что российский ответ американской космонавтике может получиться как раз таким, каким его видели специалисты, — пропорциональным.

Главная задача "Роскосмоса" на ближайшие годы не меняется. Для выполнения Федеральной космической программы в ближайшее время полетит тяжёлая ракета-носитель "Ангара". Первый старт проведут в интересах военных, однако полёты ракеты с гражданскими носителями — лишь вопрос времени. Ракеты "Ангара" заменят устаревающие космические грузовики "Протон". Для доставки на орбиту грузов поменьше можно использовать другие ракеты, и здесь в общую схему освоения гражданских и военных заказов идеально вписывается новая ракета "Союз-СПГ". Важно пояснить, что возможность выбирать между двумя ракетами в зависимости от задач — уникальное предложение на рынке пусковых услуг, реализованное только в России. В США нет готовой ракеты для вывода на орбиту полезной нагрузки массой 25 тонн. Falcon 9 Илона Маска выводит на орбиту (в случае отправки ракеты в один конец) чуть менее 23 тонн груза, классическая посадка ракеты обратно на космодром забирает около 30% от массы полезной нагрузки. Иными словами, Falcon 9 может вывести на низкую опорную орбиту только 14–16 тонн.

Для всех грузов, которые больше и тяжелее, потребуется новая тяжёлая ракета, которой ни у кого в США нет. Теоретически под такие задачи можно приспособить сверхтяжёлую ракету Falcon Heavy, но бюджетным такой запуск уже не будет. Делу вполне могла бы помочь ракета Vulcan, двигатели для которой в данный момент создаёт компания Blue Origin. Но перспектива её появления непонятна.

Почти нет конкурентов

Фото © ТАСС / Егор Алеев

С учётом того что через несколько лет полностью достроят и космодром Восточный, перспективы использования российских ракет как на внутреннем, так и на внешнем космическом рынке вполне неплохи. Учитывая, что и традиционные пуски российских ракет долгое время обходились дешевле американских (Илон Маск, кто бы что ни говорил, получает огромные деньги от военных и может позволить себе демпинговать длительное время), у отечественных тяжёлых и средних ракет на ближайшие десятилетия очень много работы и потенциальных клиентов.

Любопытно, что эксперты не исключают использования российских ракет и бывшими заказчиками, в том числе Соединёнными Штатами Америки. Технический консультант группы разработки американской компании AeroTech Electronics Константин Шульман пояснил, что именно поможет российской космонавтике добиться успеха.

Российская компонентная база сейчас выходит на новый уровень. Автоматизация и переформатирование процессов создания ракетной техники неизбежно приведут к тому, что российские ракеты будут создаваться с учётом охвата всех возможных задач, но плохими из-за универсальности не будут. Для той же ракеты Falcon Heavy пока подходят только военные задачи — для гражданских запусков она избыточна и слишком дорога. Если "Союз-7" в конечном счёте даст возможность вдвое снизить стоимость пуска от уже зафиксированных в SpaceX цен, то заказчики встанут в очередь Борис Шульман Технический консультант группы разработки AeroTech Electronics