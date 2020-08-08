"Мы не знаем, что случится на Земле". Космонавт Елена Серова — о Crew Dragon и колонизации планет

Участница двух миссий на МКС прокомментировала переход американцев на собственный космический транспорт и объяснила, в каком направлении движется российская космонавтика.

Елена Серова Лётчик-космонавт, участник 41-й и 42-й экспедиций на МКС, испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, депутат Государственной думы

— Насколько значимым событием в космонавтике стала первая пилотируемая миссия Crew Dragon?

— Я бы не стала говорить о какой-то слишком высокой значимости данного события конкретно для нас. Для Америки — да, это значимое событие.

— Что означает для России переход США на собственные космические транспортные системы?

— Очень долго американские астронавты ждали дня, когда они смогут полететь на орбиту на собственном космическом корабле. У нас же изначально была выбрана, я считаю, наиболее оптимальная компоновка корабля для осуществления полётов на заданные орбиты.

— Наши "Союзы" зарекомендовали себя как надёжные и проверенные временем, несмотря на то что очень многое изменилось внутри самого корабля, ведь он постоянно модернизируется. Поэтому могу сказать, что у нас всё стабильно, а стабильность, как вы знаете, — признак мастерства.

— Что касается последствий для российских миссий, то я не думаю, что это как-то отразится на отечественных космических экспедициях. Если говорить о потерях, то они будут касаться только финансовой составляющей, которая заключалась в предоставлении мест астронавтам в наших кораблях.

— В каком направлении должна двигаться российская космонавтика?

— Освоение Луны и Марса. Один из ближайших соратников С.П. Королёва Борис Евсеевич Черток говорил: "На нашей планете уже освоены все континенты, а Луна — это ещё один "континент", за который совсем скоро начнётся настоящая битва". Мы не сможем вечно оставаться на Земле. Цивилизация развивается, делаются новые открытия во всех сферах и направлениях науки и техники. Рано или поздно человечество займётся колонизацией других планет.

— Каковы перспективы межпланетных полётов?

— Если говорить о перспективах освоения Луны и Марса, например, то фантазировать можно много, нужно понимать конкретные цели и задачи. Первое, на мой взгляд, — это более детальное и пристальное изучение нашего ближайшего спутника со всех сторон для того, чтобы мы в дальнейшем наиболее оптимально могли выработать стратегию освоения Луны.