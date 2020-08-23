Финский телеканал исправил карту с российским Крымом после жалобы Украины

Финский телеканал YLE на своём сайте опубликовал заметку, в которой Крым обозначен частью Украины. Напомним, ранее Посольство Украины в Хельсинки заметило, что в одном из сюжетов телеканала полуостров окрашен в цвета России, и пожаловалось на это.

Фото © Yle

После того как телеканал представил изменённую карту, диппредставительство поблагодарило СМИ и призвало больше "не ошибаться".

Крым воссоединился с Россией после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.