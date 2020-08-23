Немецкие учёные ради исследования провели три "коронавирусных" концерта

Учёные из Галле-Виттенбергского университета организовали в Лейпциге три концерта немецкого поп-исполнителя Тима Бендцко в рамках исследования распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал WDR.

Все посетившие мероприятия заранее сдали тесты на CoViD-19 и в течение суток носили маски. При этом на концертах были смоделированы разные условия: на первом социальная дистанция почти не соблюдалась — совсем как перед пандемией, на втором были усилены меры гигиены и социального дистанцирования, а на третьем участники жёстко соблюдали меры безопасности, держась друг от друга на расстоянии полутора метров.

Каждый доброволец получил трекер, отслеживавший расстояние между людьми, а также флуоресцентный антисептик, чтобы проследить, к каким поверхностям люди прикасаются чаще всего. Также исследователи моделировали траекторию полёта аэрозолей — частиц, способных переносить вирус.

Учёные планируют вывести математическую модель, с помощью которой можно будет определить риск вспышки коронавируса после массовых мероприятий в закрытом помещении. При этом организаторы надеялись, что на концерты придёт около четырёх тысяч человек, однако и 1400 участников оказалось достаточно. Результаты они собираются опубликовать осенью.