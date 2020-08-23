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Многодетная мать из Нижегородской области стала "миссис Россия — 2020"

Титул "Миссис Россия Globe" завоевала глава строительной компании из Челябинска.

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Дарья Иванова. Фото © Instagram / ivanova007

Многодетная мать Дарья Иванова из Нижегородской области победила в конкурсе "Миссис Россия — 2020". Финал мероприятия прошёл в московском концертном зале "Астория".

Я буду стремиться продвигать ценности этого замечательного конкурса — материнство и добро, — цитирует ТАСС победительницу.

Фото © Instagram / ivanova007

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Титул "Миссис Россия Globe" достался Екатерине Цветковой, работающей руководителем строительной компании в Челябинске. Она представит Россию на конкурсе Mrs. Globe в Китае.

Гран-при конкурса "Миссис Россия — 2020" завоевала Александра Чёрная из Московской области. Девушка занимается производством одежды с подогревом под собственным брендом.

Первой вице-миссис стала Татьяна Полонникова (Новороссийск), второй — Мария Копылова (Анапа), третьей — Юлия Пышкина (Великий Новгород), четвёртой — Маргарита Фомина (Ставрополь). Титул "Миссис Москва" завоевала Елена Опланчук, а Гран-при "Миссис Москва — 2020" — Лариса Чудакова.

Вот что значит внеземная красота. 10 фото "мисс Бельгии", которая стала пилотом, несмотря ни на что

Анджелина Флор Пуа — первая девушка азиатского происхождения, которая когда-либо выигрывала конкурс красоты "Мисс Бельгия". Но запомнится участница не только победой, но и хобби, совсем не свойственным длямоделей.

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