Многодетная мать из Нижегородской области стала "миссис Россия — 2020"

Вот что значит внеземная красота. 10 фото "мисс Бельгии", которая стала пилотом, несмотря ни на что Анджелина Флор Пуа — первая девушка азиатского происхождения, которая когда-либо выигрывала конкурс красоты "Мисс Бельгия". Но запомнится участница не только победой, но и хобби, совсем не свойственным длямоделей.