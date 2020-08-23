Многодетная мать из Нижегородской области стала "миссис Россия — 2020"

Многодетная мать Дарья Иванова из Нижегородской области победила в конкурсе "Миссис Россия — 2020". Финал мероприятия прошёл в московском концертном зале "Астория".
— Я буду стремиться продвигать ценности этого замечательного конкурса — материнство и добро, — цитирует ТАСС победительницу.
Титул "Миссис Россия Globe" достался Екатерине Цветковой, работающей руководителем строительной компании в Челябинске. Она представит Россию на конкурсе Mrs. Globe в Китае.
Гран-при конкурса "Миссис Россия — 2020" завоевала Александра Чёрная из Московской области. Девушка занимается производством одежды с подогревом под собственным брендом.
Первой вице-миссис стала Татьяна Полонникова (Новороссийск), второй — Мария Копылова (Анапа), третьей — Юлия Пышкина (Великий Новгород), четвёртой — Маргарита Фомина (Ставрополь). Титул "Миссис Москва" завоевала Елена Опланчук, а Гран-при "Миссис Москва — 2020" — Лариса Чудакова.
Вот что значит внеземная красота. 10 фото "мисс Бельгии", которая стала пилотом, несмотря ни на чтоАнджелина Флор Пуа — первая девушка азиатского происхождения, которая когда-либо выигрывала конкурс красоты "Мисс Бельгия". Но запомнится участница не только победой, но и хобби, совсем не свойственным длямоделей.
Лауреаток определяли члены жюри, в которое вошли президент фонда "Планета женщин" Алла Маркина, певец Владимир Маркин, победительница конкурса "Миссис земного шара — 2020" Ксения Кривко, кинорежиссёр Александр Сюткин и другие.
Ранее певец Рома Жуков сыграл свадьбу с директором конкурса красоты "Мисс Подмосковье".