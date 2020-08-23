ВОЗ обозначила минимальный возраст для ношения маски

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить медицинские маски детям младше пяти лет. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

— Рекомендации основаны на безопасности и интересах ребёнка, а также на способности использовать маску надлежащим способом, — сказано в информационном бюллетене, опубликованном совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Необходимость ношения масок детьми 6–11 лет зависит от ряда факторов, таких как уровень распространения CoViD-19 в месте пребывания, способность ребёнка безопасно и правильно использовать маску, потенциальное влияние использования защитного средства на психосоциальное развитие, а также надлежащее внимание со стороны взрослых.

Наравне с остальными рекомендуется носить маски детям в возрасте от 12 лет и старше. Это касается тех мест, где невозможно соблюдать безопасную дистанцию, а также там, где инфекция широко распространена.