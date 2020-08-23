"Ориентируйтесь на нос". Парфюмер назвала главные уловки продавцов

При выборе духов не стоит ориентироваться на цену и популярность товара. В первую очередь нужно выбирать тот аромат, который нравится и подходит именно вам. Об этом рассказала парфюмер Вероника Бруховецкая.

— От цены ничего не зависит, потому что есть ароматы в условном массмаркете — и выполнены с качественными ингредиентами. Стоимость может зависеть не только от качества наполнения флакона, а от бренда: Dior, Chanel будут стоить дороже, чем бренд, который только выходит на рынок, — приводит её слова радио Sputnik.

Парфюмер добавила, что новый бренд необязательно будет отличаться в худшую сторону от более дорогих аналогов. По её словам, при выборе аромата стоит "ориентироваться только на свой нос".

Также эксперт рекомендует забыть о мужских и женских ароматах, так как деления по гендерному типу у профессионалов просто не существует.

— Мы используем одни и те же ингредиенты при создании условных мужских и женских духов. В профессиональной среде нет такого понимания, — уточнила она.

Кроме того, Бруховецкая опровергла миф о том, что для освежения рецепторов при выборе аромата необходимо понюхать кофейные зёрна. Специалист отметила: кофе лишь усугубит ситуацию, а действительно освежить рецепторы помогут вода, зелёный чай и свежий воздух.