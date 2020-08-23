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"Горжусь". Возможный соперник Поветкина оценил эффектную победу россиянина

Чемпион отметил возраст российского спортсмена.

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Фото © Instagram / worldofboxingpromotions

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри оценил победу россиянина Александра Поветкина над своим соотечественником Диллианом Уайтом нокаутом в пятом раунде.

40 лет. Горжусь, — написал Фьюри в "Твиттере".

Напомним, Поветкин стал официальным претендентом на титул, которым владеет Фьюри. По словам промоутера Андрея Рябинского, свой следующий поединок россиянин проведёт с победителем боя между 32-летним чемпионом и 34-летним американцем Деонтеем Уайлдером.

Александр Поветкин стал временным чемпионом WBC, эффектно нокаутировав британца Уайта

За раунд до победы россиянин дважды побывал в нокдауне.

Поверженный Уайт, в свою очередь, обратился к промоутеру Эдди Хирну с просьбой организовать повторную встречу с Поветкиным, сообщает Daily Mail. Отмечается, что реванш, как и поединок Фьюри и Уайлдера, может пройти в декабре.

Ранее ученик Фёдора Емельяненко "отомстил" за него, победив американца Райана Бейдера и завоевав титул организации MMA Bellator в полутяжёлом весе.

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