Жителей Приморья предупредили о надвигающемся тропическом шторме

На следующей неделе в Приморский край может нагрянуть мощный тропический циклон. Об этом сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

— 26 августа [циклон] может подойти к Корейскому проливу или самой южной части острова Хонсю. А далее всё будет зависеть от складывающейся на эту дату обстановки в тропосфере, — цитируют Кубая "Аргументы и факты".

При неблагоприятном сценарии в Приморье может выпасть очень много осадков. Ожидается, что скорость ветра на юге края превысит 30 м/с. Кубай порекомендовал отдыхающим в палатках отнестись к предупреждению со всей серьёзностью и эвакуировать свой лагерь. Сделать это желательно до 26 августа.