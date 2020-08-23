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Жителей Приморья предупредили о надвигающемся тропическом шторме

При неблагоприятном сценарии выпадет очень много осадков, отмечают синоптики.

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На следующей неделе в Приморский край может нагрянуть мощный тропический циклон. Об этом сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

26 августа [циклон] может подойти к Корейскому проливу или самой южной части острова Хонсю. А далее всё будет зависеть от складывающейся на эту дату обстановки в тропосфере,цитируют Кубая "Аргументы и факты".

При неблагоприятном сценарии в Приморье может выпасть очень много осадков. Ожидается, что скорость ветра на юге края превысит 30 м/с. Кубай порекомендовал отдыхающим в палатках отнестись к предупреждению со всей серьёзностью и эвакуировать свой лагерь. Сделать это желательно до 26 августа.

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