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В Антарктиде вновь заработал кинотеатр

Предыдущее культурное заведение демонтировали два года назад.

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Фото © Facebook / Daniel Filmus

На территории одной из аргентинских баз открылся первый в Антарктиде кинотеатр. Об этом сообщается на странице Министерства культуры страны в "Фейсбуке".

Единственный кинотеатр в Антарктиде вновь открыл свои двери на базе Карлини. В рамках 14-го Международного фестиваля горных фильмов Ушуая были показаны аргентинские фильмы, — говорится в сообщении.

На базе уже работал кинотеатр, но в 2018 году его демонтировали.

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