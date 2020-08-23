В Антарктиде вновь заработал кинотеатр

На территории одной из аргентинских баз открылся первый в Антарктиде кинотеатр. Об этом сообщается на странице Министерства культуры страны в "Фейсбуке".
— Единственный кинотеатр в Антарктиде вновь открыл свои двери на базе Карлини. В рамках 14-го Международного фестиваля горных фильмов Ушуая были показаны аргентинские фильмы, — говорится в сообщении.
На базе уже работал кинотеатр, но в 2018 году его демонтировали.
Корейский "зомбивирус" добрался до российских кинотеатров. Что общего у "Поезда в Пусан — 2" и "Форсажа"Российские кинотеатры постепенно выходят из анабиоза. А прокатчики после многочисленных пертурбаций, похоже, определились с окончательными датами больших премьер. "Довод" Кристофера Нолана, "Мулан" от Disney, кинокомикс Marvel "Новые мутанты" — всё это выйдет в сентябре. А что зрелищного можно посмотреть уже сейчас? Первой картинкой с претензией на звание блокбастера в российском прокате стал "Поезд в Пусан — 2: Полуостров". Лайф посмотрел новинку и рассказывает, на что похож фильм и кому его стоит посмотреть в кинотеатре.
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