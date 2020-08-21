Корейский "зомбивирус" добрался до российских кинотеатров. Что общего у "Поезда в Пусан — 2" и "Форсажа"

Российские кинотеатры постепенно выходят из анабиоза. А прокатчики после многочисленных пертурбаций, похоже, определились с окончательными датами больших премьер. "Довод" Кристофера Нолана, "Мулан" от Disney, кинокомикс Marvel "Новые мутанты" — всё это выйдет в сентябре. А что зрелищного можно посмотреть уже сейчас? Первой картинкой с претензией на звание блокбастера в российском прокате стал "Поезд в Пусан — 2: Полуостров". Лайф посмотрел новинку и рассказывает, на что похож фильм и кому его стоит посмотреть в кинотеатре.

Про что фильм?

Вторая часть — "Поезд в Пусан" — это уже полноценный полнометражный фильм. В соцсетях появляется информация, что единственным городом, который отбили у зомби, стал Пусан. Туда и отправляются главные герои. Большая часть фильма разворачивается в поезде. Очевидно, Ён Хан-со, режиссёр "пусаниды", сделал таким образом реверанс в сторону другого южнокорейского феномена — "Сквозь снег".

В начале "Полуострова" выясняется, что как такового убежища в Пусане нет — оттуда на кораблях людей переправляют в соседние страны. Одним из беженцев становится военный Джон Сок. Он пытается вывезти своих родных (сестру, двух её детей и мужа), но до Гонконга доплывают только он и его шурин. Спустя четыре года выясняется, что Южную Корею полностью закрыли на карантин. Джон Сок и его родственник ведут маргинальный образ жизни. На жизнь зарабатывают, выполняя грязную работу по поручению ОПГ.

Фото © Кадр из фильма "Поезд в Пусан — 2: Полуостров"

Однажды беженцам выпадает шанс начать новую жизнь. Нужно сплавать на полуостров в Южной Корее и вывезти оттуда 20 млн заброшенных долларов. На суше довольно быстро выясняется, что отряд Джона — не единственные выжившие. Ещё есть мародёрствующие вояки-отступники и мелкие группы мирных выживальцев. Одной из последних оказывается другая семья, спасать которую Джон побоялся, улепётывая от зомби в самом начале фильма. Вокруг противостояния этих трёх сил и строится сюжет фильма — все хотят в Гонконг.

Персонажи и актёры крутые?

Персонажи архетипичные и карикатурные. Вот главный герой. Он молчалив, силён, но опечален тем, что дважды не смог спасти людей. Сразу ясно, что в третий раз он облажается и искупит свои грехи. Это два персонажа без бэкграунда в квартете авантюристов, отправившихся за миллионами. Кто погибнет первым, сценаристы обозначили. А вот жестокий и сильный, но тупой вояка-дегенерат по кличке Сержант. Несложно догадаться, с кем главные герои подерутся в конце приключения.

И такую характеристику в "Полуострове" можно дать каждой фигуре сразу после её представления. Все персонажи — открытая книга. Что отнюдь неплохо — жанр располагает. Сценаристы даже не старались усложнить героев. Они пошли другим путём: сделали очень понятных персонажей, но при этом оформили их безупречно. Простите за банальность, но "Поезд в Пусан — 2" именно тот случай, когда просто и со вкусом.

Фото © Кадр из фильма "Поезд в Пусан — 2: Полуостров"

Кастинг-директор "Полуострова" — гений. Он знал, что имя хотя бы одного актёра едва ли о чём-нибудь скажет массовому зрителю на Западе. Поэтому подобрал лица так, что по ним с первого взгляда можно прочесть, кто — хороший, а кто — плохой.

К слову, с коммерческой ориентированностью у новинки, в принципе, всё хорошо. Почему, например, беженцы плывут в Гонконг, а не в Японию? Всё просто. В Гонконге больше зрителей, которые заплатят за билет. Для Европы — феминистский уклон: главных героинь в "Полуострове" больше, чем главных героев. Для США — ещё одна женщина, но уже полная и темнокожая.

Хорошо ли справляются актёры?

А что такое хорошая актёрская игра с точки зрения обывателя вообще? Хорошо — это когда интонации, жесты и мимика не мешают погружению зрителя, а, наоборот, ему способствуют. Хорошо — это когда наблюдаешь за персонажем и даже не задумываешься, что зомби и разрушенные небоскрёбы вокруг являются всего лишь декорациями.

Ощущается ли всё это в "Полуострове"? Да. Но по велению режиссёра персонажи сами часто рушат четвёртую стену. Герои довольно быстро дают понять, что к сложившейся ситуации они относятся с иронией. Например, мужчина, который потерял супругу и ребёнка, притворяется зомби, чтобы напугать надоедливых посетителей бара. А женщина-таксист шутит, что на вырученные деньги она первым делом наймёт водителя. После такого зритель вместе с героями автоматически готовится к аттракциону.

А аттракцион-то как?

Фото © Кадр из фильма "Поезд в Пусан — 2: Полуостров"

Почему в заголовке новинка сравнивается с "Безумным Максом" и "Форсажем"? Всё просто. Значительная часть событий фильма (примерно треть, если не больше) разворачивается в дороге. Герои постоянно куда-то перемещаются. Сначала удирают из заражённого города. Потом на корабле плывут в Гонконг. Затем возвращаются на полуостров. Собственно, в последнем пункте назначения сценаристы вжимают педаль газа в пол.

В фильме две большие погони. Одна выполнена в лучших традициях "Форсажа". Но не старого, доброго и безвозвратно утерянного — про стритрейсинг, а в духе последних — кринжовых. Что, опять же, неплохо. Поскольку расцвела франшиза Universal именно с приходом абсурдных сюжетов. То есть зрителям нравится наблюдать за водителями, которые раз за разом спасают мир. И неважно, что тачки при этом выполняют абсолютно нереалистичные манёвры. Так вот "Полуостров" довольно умело эту фишку эксплуатирует: под колёсами зомби погибают гораздо чаще, чем под огнём пулемёта.

Вторая большая погоня, очевидно, была вдохновлена "Безумным Максом" образца 2015 года. Она долгая, напряжённая и, главное, зрелищная. Гонка на выживание разворачивается ближе к развязке, а посему она активирует несколько развешанных в самом начале чеховских ружей. Приём исполнен достаточно изящно, чтобы зритель смог почувствовать себя умником и провернуть в голосе мысль: я так и знал!

Зомби в фильме много. Прямо орды. Они очень быстрые и ловкие. Традиционно для жанра берут количеством, а не сообразительностью. Все препятствия преодолевают, образуя живую насыпь друг из друга. Получился отличный привет "Войне миров Z" и "28 дней спустя", с которыми Ён Сан-хо, вне всякого сомнения, знаком. Впрочем, большой надежды на мертвяков не возлагайте. Они здесь выполняют роль декораций и антуража. В фильме, само собой, присутствует несколько зрелищных сцен с зомби, но они короткие. Повторимся, авторы "Полуострова" сделали ставку на погони.

К слову, об ожиданиях. Да, "Поезд в Пусан — 2" — зрелищный и динамичный. Однако не стоит забывать, что он родом из Южной Кореи, а не из Калифорнии. Авторы фильма не располагали теми бюджетами, которыми распоряжаются голливудские режиссёры. Посему графика и спецэффекты здесь довольно примитивные. Несовершенство CGI корейские киноделы пытаются скрыть синими и жёлтыми светофильтрами. И у них это скорее получается, чем нет.

Важная деталь. "Поезд в Пусан — 2" можно посмотреть в IMAX. Билеты на сеансы такого формата традиционно дороже. И перед зрителем всегда встаёт дилемма, переплачивать или нет. На наш взгляд, в случае с "Полуостровом" на дорогой билет раскошелиться можно. Большой экран и мощная акустика IMAX, как нам кажется, частично компенсируют аудиовизуальное несовершенство проекта.

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