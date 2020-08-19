Акцио, деньги! Первый фильм о Гарри Поттере преодолел отметку сбора в миллиард долларов

Благодаря перевыпуску в Китае фильма "Гарри Поттер и философский камень", который вышел ещё в 2001 году, лента заработала в мировом прокате более миллиарда долларов, информирует Variety.
В минувший уик-энд картина, снятая на основе серии книг писательницы Джоан Роулинг, заняла первое место по кассовым сборам Китая и принесла её создателям дополнительные 13,6 млн долларов с 16 тыс. кинозалов.
Убийственная шутка. В фильмах о Гарри Поттере заменили волшебные палочки на пистолетыИдея была в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме насилия.
В итоге общие сборы фильма "Гарри Поттер и философский камень" составили 1,001 миллиарда долларов, что сделало его второй лентой во франшизе, состоящей из восьми фильмов, преодолевшим отметку в миллиард.
Актёр из "Гарри Поттера" признался, что употреблял наркотики в течение 20 летПо словам Джейсона, он начал рано — с алкоголя — и очень быстро перешёл на вещи потяжелее.
Примерно того же результата в 2011 году удалось достичь последней главе киносаги — "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2". Тогда этот фильм заработал в мире 1,34 млрд долларов.
В Variety отмечают, что кассовые сборы всех частей о Гарри Поттере в общей сложности составили 7,74 млрд долларов.