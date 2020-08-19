Спутники так не летают. Астроном и космонавт рассказали, чем могут быть НЛО, заснятые Иваном Вагнером

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Резонансное видео, снятое бортинженером Международной космической станции Иваном Вагнером, на котором он якобы запечатлел НЛО, не осталось незамеченным специалистами в делах небесных и его коллегами.
— Это не похоже на звёзды или спутники. Ничего подобного я не наблюдала во время своего полёта. Симметричность в расположении объектов относительно друг друга также вызывает вопросы. На звёзды непохоже, на спутники тоже, — сказала Лайфу космонавт Елена Серова.
В Пентагоне объяснили, зачем создадут рабочую группу по вопросам НЛООтмечается, что они потенциально могут нанести угрозу безопасности Штатов.
Более категоричен был старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин. Он напомнил, что Илон Маск запускает пачки спутников для Интернета.
— Блик на любой фотографии есть, что бы мы ни фотографировали, следы от спутников хорошо видны. В общем, ничего приятного в этом нет. Но Маск обещал позаботиться об этом, понимает проблему. Не хочется ссориться с учёными, — отметил он.
Ранее бортинженер Международной космической станции, российский лётчик-космонавт Иван Вагнер увидел и запечатлел с орбиты неопознанные летающие объекты. Он пояснил, что на девятой секунде ролика в кадре появляются сразу пять объектов, летящих на равном расстоянии друг от друга.