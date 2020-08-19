Спутники так не летают. Астроном и космонавт рассказали, чем могут быть НЛО, заснятые Иваном Вагнером

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Резонансное видео, снятое бортинженером Международной космической станции Иваном Вагнером, на котором он якобы запечатлел НЛО, не осталось незамеченным специалистами в делах небесных и его коллегами.

— Это не похоже на звёзды или спутники. Ничего подобного я не наблюдала во время своего полёта. Симметричность в расположении объектов относительно друг друга также вызывает вопросы. На звёзды непохоже, на спутники тоже, — сказала Лайфу космонавт Елена Серова.

Более категоричен был старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин. Он напомнил, что Илон Маск запускает пачки спутников для Интернета.

— Блик на любой фотографии есть, что бы мы ни фотографировали, следы от спутников хорошо видны. В общем, ничего приятного в этом нет. Но Маск обещал позаботиться об этом, понимает проблему. Не хочется ссориться с учёными, — отметил он.