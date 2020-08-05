Убийственная шутка. В фильмах о Гарри Поттере заменили волшебные палочки на пистолеты

Фанаты саги о Гарри Поттере представили свою версию фильма. В некоторых эпизодах волшебные палочки заменили на огнестрельное оружие. Студенты школы Хогвартс пользуются пистолетами прямо во время уроков, а игроки в квиддич при помощи них устраняют конкурентов в игре. Отредактированный вариант опубликовал канал Harry Potter With Guns на YouTube.
Названы самые часто используемые в книгах о Гарри Поттере слова. Судя по ним, сага совсем не для детейК финалу произведения становятся трагичнее.
Авторы идеи переделывали кадры фильма на протяжении пяти лет. Своей работой они хотели обратить внимание зрителей на проблему насилия в мире и чрезмерно свободного использования оружия в США. Создатели видео отмечает, что, согласно статистике, за время просмотра ролика, а это менее трёх минут, несколько человек в Штатах получат огнестрельные ранения.
Ранее актёр из "Гарри Поттера" признался, что употреблял наркотики в течение 20 лет.