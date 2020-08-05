Убийственная шутка. В фильмах о Гарри Поттере заменили волшебные палочки на пистолеты

Фанаты саги о Гарри Поттере представили свою версию фильма. В некоторых эпизодах волшебные палочки заменили на огнестрельное оружие. Студенты школы Хогвартс пользуются пистолетами прямо во время уроков, а игроки в квиддич при помощи них устраняют конкурентов в игре. Отредактированный вариант опубликовал канал Harry Potter With Guns на YouTube .

Названы самые часто используемые в книгах о Гарри Поттере слова. Судя по ним, сага совсем не для детей К финалу произведения становятся трагичнее.

Авторы идеи переделывали кадры фильма на протяжении пяти лет. Своей работой они хотели обратить внимание зрителей на проблему насилия в мире и чрезмерно свободного использования оружия в США. Создатели видео отмечает, что, согласно статистике, за время просмотра ролика, а это менее трёх минут, несколько человек в Штатах получат огнестрельные ранения.