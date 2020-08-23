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"Ему нельзя доверять". Старшая сестра назвала Трампа беспринципным человеком

Также она раскритиковала любовь американского лидера к "Твиттеру".

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Старшая сестра президента США Дональда Трампа, отставной судья Мэриэнн Трамп-Бэрри, считает его беспринципным человеком, которому нельзя доверять. Об этом свидетельствует разговор, тайно записанный племянницей американского лидера Мэри и опубликованный The Washington Post.

У него нет принципов. Совершенно никаких. <...> Если ты религиозный человек, ты бы хотел помогать людям, а не заниматься вот этим. Ему нельзя доверять, — сказала сестра Трампа в разговоре.

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По словам главы Белого дома, они оба нарушили соглашение о неразглашении информации.

Также женщина подвергла критике любовь брата к "Твиттеру".

Ранее Трамп-Бэрри уже критиковала своего родственника. Так, в 2018 году глава Белого дома предложил сестре отправиться на границу из-за прибывающих мигрантов, что вызвало её недовольство.

Напомним, неделю назад стало известно, что скончался младший брат Дональда Трампа — Роберт. Всего в семье американского президента, кроме него самого, было четверо детей.

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