Канье Уэст подал заявку для регистрации кандидатом в президенты США в Луизиане

Рэпер Канье Уэст подал документы для участия в выборах президента США в Луизиане, сообщает AP.
Как отмечает СМИ, в этом штате нет необходимости собирать тысячу подписей для регистрации независимым кандидатом, а нужно лишь заплатить сбор в размере 500 долларов.
Канье Уэст признал, что не выиграет выборы президента СШАЖурналисты обратили внимание музыканта на то, что он ни при каких условиях не сможет набрать необходимое число голосов выборщиков.
Помимо Уэста в Луизиане документы подали ещё десять независимых кандидатов. Артист намерен представлять партию BDY (Birthday Party).
Ранее рэпер успешно зарегистрировался кандидатом в штатах Оклахома, Юта, Колорадо, Арканзас и Вермонт. Также он подавал заявку в штате Нью-Джерси, но отозвал её. Выборы президента могут оставить след и на семейной жизни артиста. СМИ сообщили, что его брак с Ким Кардашьян трещит по швам.