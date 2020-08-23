Канье Уэст подал заявку для регистрации кандидатом в президенты США в Луизиане

Рэпер Канье Уэст подал документы для участия в выборах президента США в Луизиане, сообщает AP.

Как отмечает СМИ, в этом штате нет необходимости собирать тысячу подписей для регистрации независимым кандидатом, а нужно лишь заплатить сбор в размере 500 долларов.

Помимо Уэста в Луизиане документы подали ещё десять независимых кандидатов. Артист намерен представлять партию BDY (Birthday Party).