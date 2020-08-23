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Собянин призвал москвичей как можно скорее привиться от гриппа

Массовая вакцинация начнётся в октябре.

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Фото © Pixabay

Жителям Москвы следует как можно быстрее привиться от гриппа. Это позволит минимизировать наложение друг на друга двух инфекций, в том числе коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам градоначальника, массовая вакцинация от гриппа начнётся 1 октября, однако процесс начнут "раскатывать" уже со следующей недели. Сделать прививку москвичи смогут в любой городской поликлинике. Кроме того, идёт работа с организациями и предприятиями на предмет вакцинирования сотрудников.

Исходя из существующей проблемы, связанной с ковидом, от гриппа надо привиться как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций и не утяжелять ситуацию, — пояснил Собянин.

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